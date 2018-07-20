США виділять Україні 200 млн доларів на безпеку

США виділять гроші на надання Україні військової техніки

Сполучені Штати Америки (США) виділять Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році. Про це йдеться у повідомленні посольства України в США в Facebook.

Так, США надає Україні допомогу у рамках боротьби з російською агресією.

"Зазначені кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році.

Нагадаємо, раніше американський сенатор-республіканець Марко Рубіо і сенатор-демократ Кріс Ван Голлен активізував роботу щодо введення додаткових санкцій проти Росії.

Законопроект ініційований сенаторами передбачає автоматичне введення санкцій у разі, якщо Росія продовжить втручатися в американські вибори в США.