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США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам

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Кишинев, Воскресенье 03 апреля 2022 18:00
США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам Фото: постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Соединенные Штаты Америки выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам. Средства также пойдут на программы и оборудование для пограничного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня я смогла воочию увидеть, как ваше правительство и молдавский народ объединились, чтобы принять украинских беженцев - большинство из них женщины и дети, - которые были вынуждены бросить все, что у них есть, и людей, которых они любят, чтобы бежать в безопасное место", - заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы.

Финансирование также поддержит ключевые направления работы Конференции по поддержке Молдовы, которая состоится 5 апреля в Берлине.

Напомним, Молдова приняла несколько десятков тысяч украинских беженцев, в стране даже запустили специальный портал для помощи украинцам.

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Соединенные Штаты Америки Молдова Беженцы
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