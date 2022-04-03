США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам
Соединенные Штаты Америки выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам. Средства также пойдут на программы и оборудование для пограничного контроля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Сегодня я смогла воочию увидеть, как ваше правительство и молдавский народ объединились, чтобы принять украинских беженцев - большинство из них женщины и дети, - которые были вынуждены бросить все, что у них есть, и людей, которых они любят, чтобы бежать в безопасное место", - заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы.
Финансирование также поддержит ключевые направления работы Конференции по поддержке Молдовы, которая состоится 5 апреля в Берлине.
Напомним, Молдова приняла несколько десятков тысяч украинских беженцев, в стране даже запустили специальный портал для помощи украинцам.
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