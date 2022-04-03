США виділять Молдові 50 млн доларів для допомоги українським біженцям
Сполучені Штати Америки виділять Молдові 50 млн доларів для допомоги українським біженцям. Кошти також підуть на програми та обладнання для прикордонного контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Сьогодні я змогла на власні очі побачити, як ваш уряд і молдавський народ об'єдналися, щоб прийняти українських біженців - більшість з них жінки і діти, - які були змушені кинути все, що у них є, і людей, яких вони люблять, щоб втекти в безпечне місце", - заявила постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Молдови.
Фінансування також підтримає ключові напрямки роботи конференції з підтримки Молдови, яка відбудеться 5 квітня в Берліні.
Нагадаємо, Молдова прийняла кілька десятків тисяч українських біженців, в країні навіть запустили спеціальний портал для допомоги українцям.
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