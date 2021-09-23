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США выделят Израилю 1 млрд долларов на "Железный купол"

Автор: Наталья Скороход

Палата представителей США проголосовала в четверг за закон о выделении Израилю 1 миллиарда долларов для поддержки его системы противоракетной обороны "Железный купол". Решение было принято большинством голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законопроект предусматривает выделение Израилю 1 миллиард долларов на замену ракет-перехватчиков, использованных во время майского конфликта.

Решение было принято

Израиля Нафтали Беннетт поблагодарил американцев за помощь.

"Спасибо всем членам Палаты представителей США, как от демократов, так и от республиканцев, за их безоговорочную поддержку Израиля и приверженность его безопасности. Те, кто пытается оспорить эту поддержку, получили сегодня громкий ответ", - заявил Бенеетт.

Напомним, что в мае Израиль активно обстреливали палестинскими ракетами из Сектора Газа. Тогда благодаря системе обороны "Железный купол", удалось сбить большинство ракет.

Также сообщалось, что Израиль собирается установить "Железный купол" на свои корабли.

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ИзраильСоединенные Штаты Америки