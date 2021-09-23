США виділять Ізраїлю 1 млрд доларів на "Залізний купол"

Палата представників США проголосувала в четвер за закон про виділення Ізраїлю 1 мільярд доларів для підтримки його системи протиракетної оборони "Залізний купол". Рішення було прийнято більшістю голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Законопроект передбачає виділення Ізраїлю 1 мільярд доларів на заміну ракет-перехоплювачів, використаних під час травневого конфлікту.
Рішення було прийнято
Ізраїлю Нафталі Беннетт подякував американцям за допомогу.
"Спасибі всім членам Палати представників США, як від демократів, так і від республіканців, за їх беззастережну підтримку Ізраїлю і прихильність його безпеці. Ті, хто намагається оскаржити цю підтримку, отримали сьогодні гучну відповідь", - заявив Бенеетт.
Нагадаємо, що в травні Ізраїль активно обстрілювали палестинськими ракетами з Сектора Гази. Тоді завдяки системі оборони "Залізний купол", вдалося збити більшість ракет.
Також повідомлялося, що Ізраїль збирається встановити "Залізний купол" на свої кораблі.