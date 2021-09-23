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США виділять Ізраїлю 1 млрд доларів на "Залізний купол"

Автор: Наталья Скороход

Палата представників США проголосувала в четвер за закон про виділення Ізраїлю 1 мільярд доларів для підтримки його системи протиракетної оборони "Залізний купол". Рішення було прийнято більшістю голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Законопроект передбачає виділення Ізраїлю 1 мільярд доларів на заміну ракет-перехоплювачів, використаних під час травневого конфлікту.

Рішення було прийнято

Ізраїлю Нафталі Беннетт подякував американцям за допомогу.

"Спасибі всім членам Палати представників США, як від демократів, так і від республіканців, за їх беззастережну підтримку Ізраїлю і прихильність його безпеці. Ті, хто намагається оскаржити цю підтримку, отримали сьогодні гучну відповідь", - заявив Бенеетт.

Нагадаємо, що в травні Ізраїль активно обстрілювали палестинськими ракетами з Сектора Гази. Тоді завдяки системі оборони "Залізний купол", вдалося збити більшість ракет.

Також повідомлялося, що Ізраїль збирається встановити "Залізний купол" на свої кораблі.

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