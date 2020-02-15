США выделят 1 млрд долларов на финансирование энергетических проектов ЕС

Соединенные Штаты Америки профинансируют энергетические проекты Европейского союза, чтобы уменьшить зависимость Европы от России. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает AFP.

По словам Помпео, Вашингтон выделит на финансирование европейских проектов около 1 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что эти меры позволят уменьшить зависимость ЕС от энергетических ресурсов, которые поставляет Россия.

"Мы решили выделить около 1 млрд долларов в проекты в рамках Инициативы трех морей", - заявил госсекретарь США.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.

Также РБК-Украина писало, что Еврокомиссия выделит дополнительное финансирование на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединить Польшу, Данию и Норвегию. ЕС стремится к диверсификации поставок газа на его рынок, в частности путем строительства новых трубопроводов, например, EastMed, который должен соединить месторождения в восточном Средиземноморье'й с Грецией и Италией.