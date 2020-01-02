ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

Новости » Политика     02.01.2020 - 21:28
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
Фото: представители Греции, Кипра и Израиля (twitter.com/habersitesihs)

Газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию

В четверг, 2 января, в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.

По словам президента Кипра Никоса Анастасиадиса, соглашение о строительстве газопровода является "историческим" и заявил, что оно создает основу для реального взаимодействия.

"На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона", - заявил он.

Отмечается, что газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.

Позже соглашение будет финализировано подписью Италии.

Ожидается, что трубопровод EastMed удовлетворит около 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшая энергетическую зависимость от Российской Федерации. Европейский союз внес вклад в стоимость технических исследований для проекта.

Напомним, Еврокомиссия выделит дополнительное финансирование на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу, Данию и Норвегию. Также ЕС стремится к диверсификации поставок газа на его рынок, в частности за счет новых трубопроводов, например, EastMed Pipeline, который должен соединить месторождения в восточном Средиземноморье с Грецией и Италией.

Анкара подтвердила дату запуска "Турецкого потока" В России назвали новые сроки запуска "Северного потока-2"
Новости Украины ГрецияИзраильКипргазопровод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь