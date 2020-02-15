ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США выделят 1 млрд долларов на финансирование энергетических проектов ЕС

Новости » Политика     15.02.2020 - 12:46
США выделят 1 млрд долларов на финансирование энергетических проектов ЕС
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Проекты должны уменьшить энергетическую зависимость ЕС от России

Соединенные Штаты Америки профинансируют энергетические проекты Европейского союза, чтобы уменьшить зависимость Европы от России. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает AFP.

По словам Помпео, Вашингтон выделит на финансирование европейских проектов около 1 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что эти меры позволят уменьшить зависимость ЕС от энергетических ресурсов, которые поставляет Россия.

"Мы решили выделить около 1 млрд долларов в проекты в рамках Инициативы трех морей", - заявил госсекретарь США.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.

Также РБК-Украина писало, что Еврокомиссия выделит дополнительное финансирование на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединить Польшу, Данию и Норвегию. ЕС стремится к диверсификации поставок газа на его рынок, в частности путем строительства новых трубопроводов, например, EastMed, который должен соединить месторождения в восточном Средиземноморье'й с Грецией и Италией.

Зеленский просит США присоединиться к переговорам по Донбассу США подняли пошлины на самолеты европейского производства
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты Америкиэнергетика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь