США виділять 1 млрд доларів на фінансування енергетичних проєктів ЄС

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Проєкти мають зменшити енергетичну залежність ЄС від Росії

Сполучені Штати Америки профінансують енергетичні проєкти Європейського союзу, щоб зменшити залежність Європи від Росії. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє AFP.

За словами Помпео, Вашингтон виділить на фінансування європейських проєктів близько 1 мільярда доларів. Він наголосив, що ці заходи дозволять зменшити залежність ЄС від енергетичних ресурсів, що поставляє Росія.

"Ми вирішили виділити близько 1 млрд доларів на проєкти в рамках Ініціативи трьох морів", - заявив держсекретар США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Греції, Кіпру та Ізраїлю підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed. Газопровід буде проходити через Середземне море від Ізраїлю до острова Крит і материкової Греції, а потім в Італію.

Також РБК-Україна писало, що Єврокомісія виділить додаткове фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає Польщу, Данію і Норвегію. ЄС прагне до диверсифікації постачань газу на його ринок, зокрема шляхом будівництва нових трубопроводів, наприклад, EastMed, який повинен з'єднати родовища у східному Середземномор'ї з Грецією та Італією.