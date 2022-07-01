США выделили военную помощь Украине на 820 млн долларов: что в нее войдет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США .

"Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Спасибо президенту США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе - к победе!", - написал он в своем Twitter .

Также сообщается, что вооружение будет закуплено у военной промышленности, то есть это не будут поставки из запасов Министерства обороны США. Соответственно, сегодняшнее объявление означает начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины.

Согласно пресс-релиза Пентагона, данная сумма включает 770 млн долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAT), а также санкционированную президентом США Джо Байденом помощь на 50 млн долларов.

Отметим, президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, системы ПВО NASAMS способны поражать воздушные цели на средних и дальних расстояниях. Подробнее в материале "NASAMS для Украины: какие комплексы для ВСУ поставят США и что о них нужно знать".

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