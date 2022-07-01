США виділили військову допомогу Україні на 820 млн доларів: що до неї увійде

Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової військової допомоги Україні на 820 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.
Згідно з прес-релізом Пентагону, ця сума включає 770 млн доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.
В рамках цього пакету Україна отримає:
Також повідомляється, що озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США. Відповідно, сьогоднішнє оголошення означає початок процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже подякував США за військову допомогу.
Оновлено на 22:20
Також на рішення США відреагував президент Володимир Зеленський.
"Вітаю історичне рішення США про надання Україні нового пакету допомоги безпеки, включаючи сучасні системи протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство та підтримку України у боротьбі з агресором. Разом - до перемоги!", - написав він у своєму Twitter.
Зазначимо, президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО у Мадриді.
Нагадаємо, системи ППО NASAMS здатні збивати повітряні цілі на середніх та далеких відстанях. Докладніше у матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати".
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