США виділили військову допомогу Україні на 820 млн доларів: що до неї увійде

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США .

"Вітаю історичне рішення США про надання Україні нового пакету допомоги безпеки, включаючи сучасні системи протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство та підтримку України у боротьбі з агресором. Разом - до перемоги!", - написав він у своєму Twitter .

Також повідомляється, що озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США. Відповідно, сьогоднішнє оголошення означає початок процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України.

Згідно з прес-релізом Пентагону, ця сума включає 770 млн доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.

Зазначимо, президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО у Мадриді.

Нагадаємо, системи ППО NASAMS здатні збивати повітряні цілі на середніх та далеких відстанях. Докладніше у матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати".

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