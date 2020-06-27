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США выделили Украине помощь на борьбу с паводками

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 12:53
США выделили Украине помощь на борьбу с паводками
Фото: паводки на западе Украины (cv.dsns.gov.ua)

Украине выделили помощь в размере 100 тысяч долларов

Соединенные Штаты Америки выделили деньги на борьбу с паводками на западе Украины. Речь идет о помощи на сумму 100 тысяч долларов.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.

В посольстве отметили, что США поддерживают Украину во время наводнений на западе страны.

"С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", - говорится в сообщении.

США намерены сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западных областей преодолеть последствия стихийного бедствия.

Напомним, на утро 27 июня оставались подтопленными почти 4 тысячи домов в западных областях; также несколько населенных пунктов до сих пор без света.

В результате паводков в Ивано-Франковской области погибли три человека, разрушены дома, почти сотня мостов и сотни километров автомобильных дорог; непогода также нанесла ущерб Львовской, Закарпатской и Черновицкой областям.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипомощьпаводокнаводнение
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