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США надали Україні допомогу на боротьбу з паводками

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 12:53
США надали Україні допомогу на боротьбу з паводками
Фото: паводки на заході України (cv.dsns.gov.ua)

Україні виділили допомогу в розмірі 100 тисяч доларів

Сполучені Штати Америки виділили гроші на боротьбу з паводками на заході України. Мова йде про допомогу на суму 100 тисяч доларів.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Facebook.

У посольстві зазначили, що США підтримують Україну під час повеней на заході країни.

"За допомогою USAID американський народ надасть нове фінансування в розмірі 100 тисяч доларів для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою", - йдеться в повідомленні.

США мають намір співпрацювати з урядом України у забезпеченні швидкого і ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям західних областей подолати наслідки стихійного лиха.

Нагадаємо, на ранок 27 червня залишалися підтопленими майже 4 тисячі будинків у західних областях; також кілька населених пунктів досі без світла.

В результаті паводків в Івано-Франківській області загинули три людини, зруйновані будинки, майже сотня мостів і сотні кілометрів автомобільних доріг; негода також завдала шкоди Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областям.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипомощьпаводокповінь
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