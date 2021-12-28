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США виділили Україні майже 25 млн доларів. Підуть на безпеку кордонів з РФ та Білоруссю

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 14:48
США виділили Україні майже 25 млн доларів. Підуть на безпеку кордонів з РФ та Білоруссю Фото: США надали фінансову допомогу українським прикордонникам (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Державна прикордонна служба України зареєструвала проект міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів. Це допомога від США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Ця допомога буде направлена на безпеку північного та східного кордонів України, зазначив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Проект розпочнеться вже в січні і буде реалізований протягом року. Обсяг домовленого фінансування - 20 млн доларів. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів:

  • сучасні засоби відеофіксації,
  • безпілотні комплекси,
  • індивідуальний захист прикордонників,
  • забезпечення їх розташування в польових умовах,
  • посилення транспортом та засобами зв’язку.

Це отримають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

Крім того, днями також зареєстровано ще один проект. Ним партнери допоможуть Україні в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 млн доларів.

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