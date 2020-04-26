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США выделили 9,5 млрд долларов для поддержки авиационной отрасли

Новости » В мире     26.04.2020 - 08:09
США выделили 9,5 млрд долларов для поддержки авиационной отрасли
Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Правительство выделило грантовые средства 10 крупным авиакомпаниям и 83 мелким перевозчикам

Министерство финансов США заявило, что выделило 9,5 млрд долларов дополнительных средств для программы поддержки заработной платы авиаперевозчикам США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В целом правительство выделило грантовые средства 10 крупным авиакомпаниям и 83 мелким перевозчикам.

Чтобы получить правительственный грант авиакомпании не должны сокращать оплату или работу до 30 сентября. Также им запрещается выкупать акции или выплачивать дивиденды.

Четыре крупнейших американских авиаперевозчики получат в общей сложности 19,2 млрд долларов с 25 млрд долларов - American Airlines Group Inc. (AAL.O), Delta Air Lines Inc (DAL.N), United Airlines Holdings Inc. (UAL.O) и Southwest Airlines Co. (LUV.N).

Департамент все еще рассматривает вопрос о том, как выделить 4 миллиарда долларов в виде грантов для грузовых перевозчиков и 3 миллиарда долларов для подрядчиков в аэропортах, таких как организации общественного питания.

Авиакомпаниям может потребоваться больше денег, поскольку спрос на авиаперевозки в США упал на 95% и не показывает никаких признаков улучшения.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина введенного из-за коронавируса COVID-19.

Ранее The Washington Post писала, что США в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса.

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