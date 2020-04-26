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США виділили 9,5 млрд доларів для підтримки авіаційної галузі

Новини » В світі     26.04.2020 - 08:09
США виділили 9,5 млрд доларів для підтримки авіаційної галузі
Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Уряд виділив грантові кошти 10 великим авіакомпаніям і 83 дрібнішим перевізникам

Міністерство фінансів США заявило, що виділило 9,5 млрд доларів додаткових коштів для програми підтримки заробітної плати авіаперевізникам США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У цілому уряд виділив грантові кошти 10 великим авіакомпаніям і 83 дрібнішим перевізникам.

Щоб отримати урядовий грант авіакомпанії не повинні скорочувати оплату або роботу до 30 вересня. Також їм забороняється викуповувати акції або виплачувати дивіденди.

Чотири найбільших американських авіаперевізники отримають в цілому 19,2 млрд доларів з 25 млрд доларів - American Airlines Group Inc (AAL.O), Delta Air Lines Inc (DAL.N), United Airlines Holdings Inc (UAL.O) і Southwest Airlines Co. (LUV.N).

Департамент все ще розглядає питання про те, як виділити 4 мільярди доларів у вигляді грантів для вантажних перевізників і 3 мільярди доларів для підрядників в аеропортах, таких як організації громадського харчування.

Авіакомпаніям може знадобитися більше грошей, оскільки попит на авіаперевезення в США впав на 95% і не показує ніяких ознак поліпшення.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину запровадженого через коронавірус COVID-19.

Раніше The Washington Post писала, що США в цьому році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.

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