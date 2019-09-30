Ситуция в оккупированном Крыму ухудшается, - ЮНЕСКО

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Ситуация на полуострове ухудшается во всех сферах компетенции ЮНЕСКО

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации на территории оккупированного Крыма во всех сферах своей компетенции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

Доклад содержит информацию о ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространении информации и функционировании СМИ.

Так, в документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. Приводятся факты нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм ОООН, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствование свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов.

Также сообщается, что действия оккупационной власти в Крыму угрожают сохранению исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, таких как "Древний город Херсонес Таврический и его хора" (входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО) и Ханского дворца в Бахчисарае, который является кандидатом на включение в этот список.

Напомним, ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в окупированном Крыму в августе возбудили пять уголовных дел за отказ служить в армии РФ. В целом, с апреля 2015 года за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек.