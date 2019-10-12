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В США судьи заблокировали распоряжение об ужесточении выдачи грин-карт

Новости » Политика    12.10.2019 - 15:25
В США судьи заблокировали распоряжение об ужесточении выдачи грин-карт
Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

Действие распоряжения должно было начаться 15 октября

В Соединенных Штатах Америки трое федеральных судьей заблокировали подготовленное администрацией президента США Дональда Трампа распоряжение отказывать в выдаче грин-карт мигрантам, которые получают социальную помощь от государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Судьи в штатах Нью-Йорк и Вашингтон издали судебные предписания, которые накладывают запрет на применение соответствующего распоряжения по всей стране. Третий судья, из штата Калифорния, отменил своим решением действие распоряжения на территории отдельного штата и округа, в котором проживает истец.

"Это решение судей не даст вступить в силу так называемому распоряжению в отношении лиц, находящихся на содержании государства (public charge regulation), действие которого должно было начаться 15 октября", - говорится в сообщении.

В соответствии с ним федеральные чиновники в США получали полномочия для отказа в получении грин-карты законно находящимся в стране мигрантам, которые зависят от определенных видов социальной помощи или могут оказаться от них зависимыми в будущем.

В первую очередь, речь идет о получателях талонов на питание, бесплатной медицинской помощи и госсубсидий на жилье.

Подготовленное администрацией Трампа распоряжения в отношении лиц, которые находятся на содержании государства, имеет целью снизить количество малообеспеченных и повысить число квалифицированных мигрантов в стране.

Напомним, в сентябре 2018 года администрация США объявила об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и видов на жительство (грин-карт) уже живущим легально в США мигрантам. В документе предлагается отказывать соискателям, если выяснится, что они воспользовались рядом мер социальной поддержки.

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