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США выдали ордер на арест самолетов Абрамовича: что произошло

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc ru)
Автор: Александр Мороз

Американский суд выдал ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича. Они были незаконно доставлены в Россию в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Абрамовича обвиняют в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требовалась из-за санкций США против России за полномасштабное вторжение в Украину.

По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", которые владеют самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.

В связи с этим прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодня Boeing находится в Дубае, а Gulfstream - в Москве.

Отметим, в отношении самого Абрамовича в США не вводили санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за британских санкций Абрамович продаст оператора связи Truphone по рекордно низкой цене - всего за 1 фунт стерлингов.

Также стало известно, что миллиардер будет в суде обжаловать европейские санкции.

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Соединенные Штаты АмерикиРоман Абрамович