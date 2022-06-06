США выдали ордер на арест самолетов Абрамовича: что произошло

Американский суд выдал ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича. Они были незаконно доставлены в Россию в марте 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Сообщается, что Абрамовича обвиняют в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требовалась из-за санкций США против России за полномасштабное вторжение в Украину.
По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", которые владеют самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.
В связи с этим прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодня Boeing находится в Дубае, а Gulfstream - в Москве.
Отметим, в отношении самого Абрамовича в США не вводили санкции.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за британских санкций Абрамович продаст оператора связи Truphone по рекордно низкой цене - всего за 1 фунт стерлингов.
Также стало известно, что миллиардер будет в суде обжаловать европейские санкции.
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