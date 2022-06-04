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Британскую компанию Абрамовича из-за санкций продадут по рекордно низкой цене

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Лондон, Суббота 04 июня 2022 03:45
Британскую компанию Абрамовича из-за санкций продадут по рекордно низкой цене Фото: миллиардер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Артур Родивилов

Британский оператор связи Truphone, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене. Всего за 1 фунт стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Решение о продаже Truphone принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что российскому олигарху принадлежит 23 процента акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

По информации собеседников издания, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, который ранее уже имел отношение к сфере телекоммуникаций. При этом Коч получит 90 процентов акций, в то время как Куссиосу достанется десять процентов.

Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов (12,5 млн долларов), а также погасят долги компании. Отмечается, что, по условиям следки, в случае, если стоимость компании вырастет, нынешние владельцы получат до трети средств, которые они изначально инвестировали в Truphone.

По данным издания, сделка будет заключена уже в июне.

Напомним, в мае Абрамович из-за санкций британского правительства продал футбольный клуб "Челси", которым владел с 2003 по 2022 годы. Покупателями стал консорциум "Боэли". Отмечалось, что сумма сделки составляет более 5 миллиардов долларов.

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