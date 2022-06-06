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США видали ордер на арешт літаків Абрамовича: що сталося

Фото: російський олігарх Роман Абрамович (RBC ru)
Автор: Олександр Мороз

Американський суд видав ордер на арешт двох літаків російського олігарха Романа Абрамовича. Вони були незаконно доставлені в Росію в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що Абрамовича звинувачують у вивезенні двох літаків американського виробництва без ліцензії, яка потрібна через санкції США проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними Міністерства торгівлі США, Абрамович в лютому вказав своїх дітей бенефіціарами ряду "підставних організацій", які володіють літаками Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650 ER. Однак насправді сам розпоряджався ними.

У зв'язку з цим прокуратура має намір конфіскувати літаки, суд видав ордер на їх арешт. При цьому, за даними ФБР, на сьогодні Boeing знаходиться в Дубаї, а Gulfstream - в Москві.

Зазначимо, щодо самого Абрамовича в США не вводили санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через британські санкції Абрамович продасть оператора зв'язку Truphone за рекордно низькою ціною - лише за 1 фунт стерлінгів.

Також стало відомо, що мільярдер буде в суді оскаржувати європейські санкції.

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Сполучені Штати АмерикиРоман Абрамович