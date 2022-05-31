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Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций

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Люксембург, Вторник 31 мая 2022 13:58
Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Валерия Полищук

Российский олигарх Роман Абрамович подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции. Иск был зарегистрирован 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frank Media.

Ранее с аналогичными исками обращались другие попавшие под санкции предприниматели - Петр Авен и Михаил Фридман, Виктор Рашников, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и другие. Суд пока не рассмотрел ни один иск.

Напомним, в начале марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, заморозив активы бизнесмена и запретив ему въезд на территорию Соединенного Королевства. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.

Кроме того, у Абрамовича заморозили активы на 7 миллиардов долларов.

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