Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций
Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc.ru)
Российский олигарх Роман Абрамович подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции. Иск был зарегистрирован 25 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frank Media.
Ранее с аналогичными исками обращались другие попавшие под санкции предприниматели - Петр Авен и Михаил Фридман, Виктор Рашников, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и другие. Суд пока не рассмотрел ни один иск.
Напомним, в начале марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, заморозив активы бизнесмена и запретив ему въезд на территорию Соединенного Королевства. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.
Кроме того, у Абрамовича заморозили активы на 7 миллиардов долларов.