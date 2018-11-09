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После выборов в Конгресс политика США в отношении Украины радикально не изменится

Новости » В мире    09.11.2018 - 10:33
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

И демократы, и республиканцы так или иначе вынуждены вести антироссийскую политику

Внешняя политика США почти не была предметом дискуссий на выборах в Конгресс США, уступив темам иммиграции, контроля за распространением оружия, налоговой реформы, здравоохранения и образования. Об этом говорится в материале корреспондента РБК-Украина из США "Обуздать Трампа: как прошли выборы в Конгресс США и чего от них ждать Украине".

Собеседники РБК-Украина в США сошлись на мнении, что радикальных изменений в политике в отношении Украины ожидать не стоит. Сейчас сложилась ситуация, при которой и демократы, и республиканцы так или иначе вынуждены вести антироссийскую политику. Первые - потому что на обвинениях в связях с Кремлем во многом строится их критика в адрес Трамп. Вторые - потому что вынуждены от этой критики отбиваться и нарочито демонстрировать жесткость в отношения с Россией.

Напомним, выборы в Конгресс США прошли 6 ноября. По итогам выборов демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США, а Республиканская партия США сохранила большинство в Сенате.

Посольство США в Украине 8 ноября заявило, что Российская Федерация должна отменить так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе, назначенные на 11 ноября. В частности, в посольстве США расценивают эти "выборы" как фарс.

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