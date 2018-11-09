ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Після виборів у Конгрес політика США щодо України радикально не зміниться

Новини » В світі    09.11.2018 - 10:33
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

І демократи, і республіканці так чи інакше змушені вести антиросійську політику

Зовнішня політика США майже не була предметом дискусій на виборах в Конгрес США, поступившись темам імміграції, контролю за поширенням зброї, податкової реформи, охорони здоров'я та освіти. Про це йдеться у матеріалі кореспондента РБК-Україна з США "Приборкати Трампа: як пройшли вибори в Конгрес США і чого від них чекати Україні".

Співрозмовники РБК-Україна в США зійшлися на думці, що радикальних змін у політиці щодо України очікувати не варто. Зараз склалася ситуація, при якій і демократи, і республіканці так чи інакше змушені вести антиросійську політику. Перші - тому що на звинуваченнях у зв'язках з Кремлем багато в чому будується їх критика в адресу Трамп. Другі - тому що змушені від цієї критики відбиватися і нарочито демонструвати жорсткість у відносини з Росією.

Нагадаємо, вибори в Конгрес США відбулися 6 листопада. За підсумками виборів демократи отримали більшість у Палаті представників Конгресу США, а Республіканська партія США зберегла більшість у Сенаті.

Посольство США в Україні 8 листопада заявило, що Російська Федерація повинна скасувати так звані "вибори" на окупованому Донбасі, призначені на 11 листопада. Зокрема, в посольстві США розцінюють ці "вибори" як фарс.

Главу Мін'юсту США закликали взяти самовідвід у справі про втручання РФ в вибори На посаду генпрокурора США претендують шість кандидатів, - Bloomberg
Новини України Сполучені Штати АмерикивыборыКонгресс США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся