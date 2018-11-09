Після виборів у Конгрес політика США щодо України радикально не зміниться

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

І демократи, і республіканці так чи інакше змушені вести антиросійську політику

Зовнішня політика США майже не була предметом дискусій на виборах в Конгрес США, поступившись темам імміграції, контролю за поширенням зброї, податкової реформи, охорони здоров'я та освіти. Про це йдеться у матеріалі кореспондента РБК-Україна з США "Приборкати Трампа: як пройшли вибори в Конгрес США і чого від них чекати Україні".

Співрозмовники РБК-Україна в США зійшлися на думці, що радикальних змін у політиці щодо України очікувати не варто. Зараз склалася ситуація, при якій і демократи, і республіканці так чи інакше змушені вести антиросійську політику. Перші - тому що на звинуваченнях у зв'язках з Кремлем багато в чому будується їх критика в адресу Трамп. Другі - тому що змушені від цієї критики відбиватися і нарочито демонструвати жорсткість у відносини з Росією.

Нагадаємо, вибори в Конгрес США відбулися 6 листопада. За підсумками виборів демократи отримали більшість у Палаті представників Конгресу США, а Республіканська партія США зберегла більшість у Сенаті.

Посольство США в Україні 8 листопада заявило, що Російська Федерація повинна скасувати так звані "вибори" на окупованому Донбасі, призначені на 11 листопада. Зокрема, в посольстві США розцінюють ці "вибори" як фарс.