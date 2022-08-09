В США вводят новые санкции против топ-чиновников Беларуси

Блинкен заявил, что санкции были введены во вторую годовщину захвата власти в Беларуси режимом Лукашенко. В США считают, что события 2020 года нанесли ущерб демократическим институтам и препятствовали демократическим переходам в Беларуси.

"Сегодня мы объявляем следующие шаги с введением визовых ограничений против 100 официальных лиц режима и их филиалов", - заявил чиновник.

В перечне обозначаются должностные лица из администрации президента, силовых структур и ЦИК. Также санкции ввели против гостелерадиокомпании "Белтелерадио", военного руководства и администраций в университетах.

Блинкен считает, что упомянутые структуры были причастны к пыткам оппозиционеров, журналистов и протестующих, а в университетах занимались отчислениями активных студентов.