У США вводять нові санкції проти топ-посадовців Білорусі

Блінкен заявив, що санкції були введені у другу річницю захоплення влади у Білорусі режимом Лукашенка. У США вважають, що події 2020 року завдали шкоди демократичним інституціям та перешкоджали демократичним переходам в Білорусі.

"Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій", - заявив чиновник.

У переліку позначаються посадовці з адміністрації президента, силових структур та ЦВК. Також санкції ввели проти держтелерадіокомпанії "Белтелерадіо", військового керівництва та адміністрацій в університетах.

Блінкен вважає, що згадані структури були причетні до тортур опозиціонерів, журналістів та протестувальників, а в університетах займались відрахуваннями активних студентів.