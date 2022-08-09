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У США вводять нові санкції проти топ-посадовців Білорусі

Фото: У США вводять нові санкції проти топ-посадовців Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У США оголосили про введення чергових санкції проти 100 високопосадовців у Білорусі, причетних до підриву демократії всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Блінкен заявив, що санкції були введені у другу річницю захоплення влади у Білорусі режимом Лукашенка. У США вважають, що події 2020 року завдали шкоди демократичним інституціям та перешкоджали демократичним переходам в Білорусі.

"Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій", - заявив чиновник.

У переліку позначаються посадовці з адміністрації президента, силових структур та ЦВК. Також санкції ввели проти держтелерадіокомпанії "Белтелерадіо", військового керівництва та адміністрацій в університетах.

Блінкен вважає, що згадані структури були причетні до тортур опозиціонерів, журналістів та протестувальників, а в університетах займались відрахуваннями активних студентів.

Нагадаємо, що раніше Великобританія вводила санкції проти Білорусі через підтримку режимом Лукашенка війни проти України.

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