США вводят пошлины на все импортные посылки без исключений: как будут действовать правила
Отмена правила de minimis затронет миллионы покупателей и интернет-магазины по всему миру. Под новые тарифы попадут посылки из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В США 29 августа окончательно вступает в силу отмена тарифного освобождения для посылок стоимостью менее 800 долларов.
В течение полугода действует переходный период, в рамках которого почтовые службы могут выбрать уплату фиксированной пошлины от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от страны происхождения.
Агентство таможни и охраны границ США начнет взимать стандартные тарифные ставки на все импортные посылки, независимо от их стоимости.
Это расширяет решение администрации Дональда Трампа отменить правило de minimis для поставок из Китая и Гонконга, принятое ранее в этом году.
Аргументы администрации Трампа
"Президент Трамп закроет смертоносную лазейку de minimis, что спасет тысячи американских жизней, ограничив поток наркотиков и других опасных запрещенных товаров, а также принесет до 10 млрд долларов в год в виде таможенных пошлин в казну США", - заявил советник Белого дома по торговле Питер Наварро.
" Это постоянное изменение", - добавил старший представитель администрации, отметив, что любые попытки восстановить льготы для партнеров по торговле обречены на провал.
История и причины изменений
Правило de minimis действует с 1938 года и было повышено с 200 до 800 долларов в 2015 году для поддержки малого бизнеса на онлайн-маркетплейсах. Однако после повышения тарифов на китайские товары в первый срок Трампа прямые поставки из Китая резко выросли, что привело к росту бизнеса компаний Shein и Temu.
Многие из этих посылок попадали в США без проверок. Администрация также обвинила льготу в том, что она способствовала попаданию фентанила и его прекурсоров на американский рынок.
Масштаб проблемы и новые пошлины
По оценкам CBP, количество посылок с использованием правила de minimis выросло почти в 10 раз - со 139 млн в 2015 финансовом году до 1,36 млрд в 2024 году. С мая, когда льгота для Китая и Гонконга была отменена, уже собрано более 492 млн долларов дополнительных пошлин.
Полные тарифные ставки будут применяться ко всем посылкам, доставляемым через FedEx, UPS и DHL. Эти компании будут обязаны собирать пошлины и оформлять документы.
Условия для иностранных почтовых служб
Иностранные почтовые операторы смогут либо собирать пошлины в зависимости от стоимости посылки, либо выбрать фиксированные ставки. Согласно новым правилам, это 80 долларов для стран с тарифами до 16% (Великобритания, ЕС, Украина), 160 долларов для стран с тарифами 16-25% (Индонезия, Вьетнам) и 200 долларов для стран с тарифами выше 25% (Китай, Бразилия, Индия, Канада).
Но к 28 февраля 2026 года все почтовые службы должны перейти на полное начисление пошлин в зависимости от стоимости содержимого.
Возможные сбои и исключения
Официальные лица признали, что некоторые иностранные почтовые службы уже приостановили отправку посылок в США. Однако власти заявили, что работают с партнерами и почтовой службой США, чтобы минимизировать перебои.
Представители США сообщили, что Великобритания, Канада и Украина подтвердили продолжение доставки своих посылок в Америку.
Напомним, "Новая почта" изменила правила доставки в США из-за изменений в законодательстве. Если плательщиком выбран отправителя, к стоимости доставки добавится 10% от стоимости посылки. Для Украины действует общий тариф на экспорт в США товаров на уровне 10%.
Государственная "Укрпочта" из-за новых правил отправки посылок в США уже подняла свои тарифы.