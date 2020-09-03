США могут ввести новые санкции против России из-за Навального

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. США вместе с союзниками планируют провести расследование, чтобы привлечь к ответственности причастных к отравлению.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности США в Twitter.

В США отметили, что Россия и ранее использовала нервно-паралитическое средство "Новичок", которым был отравлен и Навальный.

"Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, куда бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности", - сообщили в Совбезе.

Навальный впал в кому 20 августа. В российском Омске врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Российские медики не нашли в организме оппозиционера ядов. Спустя два дня после госпитализации по инициативе семьи Навального перевели в клинику "Шарите" в Берлине.

Как писало РБК-Украина, немецкое правительство заявило, что Навальный был отравлен веществом класса "Новичок", которое попадает под действие Конвенции о запрете химоружия.

Отметим, в марте 2018 года веществом "Новичок" был отравлен бывший российский военный Сергей Скрипаль и его дочь в британском Солсбери.