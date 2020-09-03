ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США сенатор призвал остановить строительство "Северного потока-2" из-за Навального

Вашингтон, Четверг 03 сентября 2020 05:08
В США сенатор призвал остановить строительство "Северного потока-2" из-за Навального
Фото: Северный поток - 2 (www.gazprom.ru)
Автор: Инна Собора

Cенатор-республиканец США Том Коттон призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Он сделал такое заявление в ответ на инфомацию об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Коттон написал в своем Twitter.

Он требует привлечь российские власти к ответственности за отравление Навального.

"Остановите трубопровод "Северный поток-2", чтобы привлечь русских к ответственности", - написал он.

Напомним, 2 сентября в немецком правительстве заявили о доказательствах отравления Навального "Новичком". Присутствие яда в организме оппозиционера нашли немецкие военные.

Ранее сообщалось, что Германия и США продолжают переговоры по поводу введения санкций против газопровода "Северный поток-2".

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила волю федерального правительства к продолжению и завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины НавальныйСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь