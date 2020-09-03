В США сенатор призвал остановить строительство "Северного потока-2" из-за Навального

Фото: Северный поток - 2 (www.gazprom.ru)

Cенатор-республиканец США Том Коттон призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Он сделал такое заявление в ответ на инфомацию об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Коттон написал в своем Twitter.

Он требует привлечь российские власти к ответственности за отравление Навального.

"Остановите трубопровод "Северный поток-2", чтобы привлечь русских к ответственности", - написал он.

Напомним, 2 сентября в немецком правительстве заявили о доказательствах отравления Навального "Новичком". Присутствие яда в организме оппозиционера нашли немецкие военные.

Ранее сообщалось, что Германия и США продолжают переговоры по поводу введения санкций против газопровода "Северный поток-2".

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила волю федерального правительства к продолжению и завершению строительства газопровода "Северный поток-2".