США можуть запровадити нові санкції проти Росії через Навального

Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути до відповідальності причетних до отруєння.

Про це повідомляє Рада національної безпеки США в Twitter.

У США відзначили, що Росія і раніше використовувала нервово-паралітичний засіб "Новачок", яким був отруєний і Навальний.

"Ми будемо працювати з союзниками і міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто знаходиться в Росії, куди б не привели докази, і обмежити фінансування їх зловмисної діяльності", - повідомили в Радбезі.

Навальний впав у кому 20 серпня. У російському Омську лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Російські медики не знайшли в організмі опозиціонера отрут. Через два дні після госпіталізації з ініціативи сім'ї Навального перевели в клініку "Шаріте" в Берліні.

Як повідомляло РБК-Україна, німецький уряд заявив, що Навальний був отруєний речовиною класу "Новачок", яка потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Відзначимо, в березні 2018 року речовиною "Новачок" був отруєний колишній російський військовий Сергій Скрипаль і його дочка в британському Солсбері.