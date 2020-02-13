Дело Скрипалей может расследоваться годами, - посол Великобритании в РФ

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По словам Деборы Броннерт, расследование может сильно затянуться

Дело об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери может расследоваться годами. Об этом заявила посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт, передают росСМИ.

По ее словам, дело об отравлении Скрипалей может расследоваться годами.

Напомним, декабре 2019 года Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Позже в деле отравления Скрипалей было установлено третьего подозреваемого.

Установлено, что этот третий, 45-летний россиянин, путешествовавший под именем "Сергей Федотов", является высокопоставленным офицером ГРУ. Он получил подставную личность в 2010 году. Какие-либо более ранние записи о существовании этого лица отсутствуют.

Журналисты отследили многочисленные путешествия Федотова с 2010 года и до его последней заграничной поездки - в Лондон в марте 2018 года.

В течение этих восьми лет он много путешествовал по Европе, Азии и Ближнему Востоку, зачастую появляясь в "горячих точках" всего за несколько дней до событий.

Позже Прокуратура Софии (Болгария) опубликовала несколько видеозаписей, на которые попал человек, который является подозреваемым по делу Скрипалей, вероятно причастный к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

В отношении Гебрева могли применить яд "Новичок", которым в августе 2018 года в британском Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипалей.