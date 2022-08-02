США ввели визовые санкции в отношении почти 900 россиян

Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении почти 900 россиян, в том числе в отношении членов Совета Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Сообщается, что сегодня в санкционные списки добавили трех российских олигархов - Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко. Также под ограничения попали "Государственная транспортная лизинговая компания" и ее дочерние предприятия.

"Государственный департамент принимает меры по введению визовых ограничений для физических лиц в связи с войной России в Украине. В частности, против 893 должностных лиц Российской Федерации, в том числе членов Совета Федерации и военнослужащих за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что визовые ограничения введены в отношении 31 иностранного политика, которые поддержали российскую оккупацию Крыма.