США ввели санкции против Кабаевой и еще ряда российских бизнесменов

США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и предпринимателей. Среди персон, включенных в список санкций, фигурирует и Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую называют любовницей президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минфина США.

Кабаева также является главой совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ). Под ограничения также попали: бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын,

глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко,

бизнесмен-миллиардер Александр Пономаренко,

владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников,

заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова,

предприниматель Дмитрий Пупмянський.