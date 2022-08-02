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США ввели візові санкції щодо майже 900 росіян

Фото: США розширили санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції щодо майже 900 росіян, у тому числі щодо членів Ради Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Повідомляється, що сьогодні до санкційних списків додали трьох російських олігархів - Дмитра Пумпянського, Андрія Мельниченка та Олександра Пономаренка. Також під обмеження потрапили "Державна транспортна лізингова компанія" та її дочірні підприємства.

"Державний департамент вживає заходів щодо введення візових обмежень для фізичних осіб у зв'язку з війною Росії в Україні. Зокрема, проти 893 посадових осіб Російської Федерації, у тому числі членів Ради Федерації та військовослужбовців через загрозу або порушення суверенітету, територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що візові обмеження введені відносно 31 іноземного політика, які підтримали російську окупацію Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Аліни Кабаєвої і кількох російських бізнесменів.

Крім того, до списків увійшли українські колаборанти.

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Сполучені Штати АмерикиСанкції проти Росії