США внесли в санкционный список украинских коллаборантов: кого именно

Минфин США обнародовал списки новых людей, попавших под санкции. Среди россиян фамилии и украинских коллаборантов, которые сейчас работают на оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

Итак в санкционный список США попали:

Иващенко Константин Владимирович, Мариуполь, Украина; Дата рождения 03 октября 1963 г. украинский бизнесмен и политик, депутат Мариупольского городского совета от пророссийской партии ОПЗЖ. Коллаборационист, назначенный временным главой оккупационной "администрации" Мариуполя.

Сальдо Владимир Васильевич, Херсон, Херсонская область, Украина; Дата рождения 12 июня 1956 г. После оккупации Херсона русскими войсками в ходе российского вторжения в Украину назначен главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 получил российское гражданство от временной оккупационной власти Херсона.

Стремоусов Кирилл Сергеевич, Херсон, Херсонская область, Украина, Дата рождения 26 декабря 1976 г. Украинский пророссийский общественный и политический деятель, блогер. Во время российского вторжения в Украину (2022) перешел на сторону врага; возглавил оккупационный "орган власти" в Херсоне "Комитет спасения за мир и порядок".

Елисеев Сергей Владимирович - офицер ФСБ. Назначен главой "правительства Херсонской области". Дата рождения 05 мая 1971 г. Родом из России, но напрямую причастен к окупации украинских территорий.