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США ввели визовые санкции в отношении почти 900 россиян

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Вашингтон, Вторник 02 августа 2022 20:31
США ввели визовые санкции в отношении почти 900 россиян Фото: США расширили санкции против России (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении почти 900 россиян, в том числе в отношении членов Совета Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Сообщается, что сегодня в санкционные списки добавили трех российских олигархов - Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко. Также под ограничения попали "Государственная транспортная лизинговая компания" и ее дочерние предприятия.

"Государственный департамент принимает меры по введению визовых ограничений для физических лиц в связи с войной России в Украине. В частности, против 893 должностных лиц Российской Федерации, в том числе членов Совета Федерации и военнослужащих за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что визовые ограничения введены в отношении 31 иностранного политика, которые поддержали российскую оккупацию Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против Алины Кабаевой и нескольких российских бизнесменов.

Кроме того, в список вошли украинские коллаборанты.

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