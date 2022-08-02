ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США ввели візові санкції щодо майже 900 росіян

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 02 серпня 2022 20:31
США ввели візові санкції щодо майже 900 росіян Фото: США розширили санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції щодо майже 900 росіян, у тому числі щодо членів Ради Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Повідомляється, що сьогодні до санкційних списків додали трьох російських олігархів - Дмитра Пумпянського, Андрія Мельниченка та Олександра Пономаренка. Також під обмеження потрапили "Державна транспортна лізингова компанія" та її дочірні підприємства.

"Державний департамент вживає заходів щодо введення візових обмежень для фізичних осіб у зв'язку з війною Росії в Україні. Зокрема, проти 893 посадових осіб Російської Федерації, у тому числі членів Ради Федерації та військовослужбовців через загрозу або порушення суверенітету, територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що візові обмеження введені відносно 31 іноземного політика, які підтримали російську окупацію Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Аліни Кабаєвої і кількох російських бізнесменів.

Крім того, до списків увійшли українські колаборанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії
NEWS
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими