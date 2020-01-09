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США ввели ужесточенные санкции против Ирана, - Трамп

Новости » Политика     09.01.2020 - 23:11
США ввели ужесточенные санкции против Ирана, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В Белом доме не сообщили деталей новых санкций

Соединенные Штаты Америки уже ввели ужесточенные санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Reuters.

По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что антииранские санкции были существенно ужесточены.

"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов", - сказал он.

Однако президент США не стал рассказывать подробности новых санкций против Ирана, отметив, что соответствующее заявление в ближайшее время будет сделано в Министерстве финансов.

Напомним, что ввести новые санкции против Тегерана американский президент Дональд Трамп пообещал в среду, 8 января, после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке. Во время брифинга в Белом доме Трамп пообещал ввести мощные санкции против Ирана.

Как известно, ракетный обстрел американских военных объектов в Ираке произошел поздно вечером 7 января. Ответственность за атаку взяло на себя иранское военизированное формирование Корпус стражей исламской революции. По данным Вашингтона, в результате обстрелов никто не пострадал, однако в Тегеране заявляют о жертвах среди американских военных.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампсанкции против Ирана
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