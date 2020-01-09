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США ввели жорсткі санкції проти Ірану, - Трамп

Новини » Політика     09.01.2020 - 23:11
США ввели жорсткі санкції проти Ірану, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У Білому домі не повідомили деталей нових санкцій

Сполучені Штати Америки вже ввели посилені санкції проти Ірану після ракетного удару по американським базам в Іраку. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

За словами американського президента, санкції проти Тегерану вже було введено. Трамп наголосив, що антиіранські санкції було суттєво посилено.

"Це вже було зроблено. Ми їх посилили. Вони були дуже жорсткими, але тепер вони значно посилені. Я тільки що узгодив це з Міністерством фінансів", - сказав він.

Однак президент США не став розповідати подробиці нових санкцій проти Ірану, зазначивши, що відповідна заява найближчим часом буде зроблена у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, що ввести нові санкції проти Тегерану американський президент Дональд Трамп пообіцяв у середу, 8 січня, після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку. Під час брифінгу в Білому дому Трамп пообіцяв ввести потужні санкції проти Ірану.

Як відомо, ракетний обстріл американських військових об'єктів в Іраку стався пізно ввечері 7 січня. Відповідальність за атаку взяло на себе іранське воєнізоване формування Корпус вартових ісламської революції. За даними Вашингтону, в результаті обстрілів ніхто не постраждав, однак у Тегерані заявляють про жертв серед американських військових.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампсанкции против Ирана
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