США ввели санкції проти виробників і постачальників іранських безпілотників у РФ

"OFAC Мінфіну США запровадило санкції проти: виробників дронів в Ірані - "Shahed Aviation Industries Research Center; компаній, що пересилали дрони у РФ, "Success Aviation Services FZC" та "i Jet Global DMCC", - зазначила дипломат.

За словами Маркарової, під американські обмеження потрапили також злочинці з ПВК "Вагнер", які причетні до купівлі та застосування дронів проти України.

"Санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі і використання іранських дронів. Вони розповсюджуються на усі міжнародні компанії, причені до передачі дронів Росії", - наголосила посол.

Окрім цього, дипломат вказала, що ще додатково і дуже важливо, що Мінфін і Мінторг США видали роз’яснення - попередження для компаній не займатися такого типу протиправною діяльністю.