США ввели санкции против производителей и поставщиков иранских беспилотников в РФ

Министерство финансов США ввело санкции против компаний-производителей и поставщиков дронов-камикадзе из Ирана в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой.
"OFAC Минфина США ввело санкции против: производителей дронов в Иране - "Shahed Aviation Industries Research Center; компаний, пересылавших дроны в РФ, "Success Aviation Services FZC" и "i Jet Global DMCC", - отметила дипломат.
По словам Маркаровой, под американские ограничения попали также преступники из ЧВК "Вагнер", причастные к покупке и применению дронов против Украины.
"Санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до закупки и использования иранских дронов. Они распространяются на все международные компании, причастные к передаче дронов России", - подчеркнула посол.
Кроме того, дипломат указала, что еще дополнительно и очень важно, что Минфин и Минторг США издали разъяснения - предупреждение для компаний не заниматься такого типа противоправной деятельностью.
Напомним, США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".
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