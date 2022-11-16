RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против производителей и поставщиков иранских беспилотников в РФ

Фото: США ввели санкции против производителей и поставщиков иранских дронов в Россию (defence-ua.com)
Автор: Олег Васкив

Министерство финансов США ввело санкции против компаний-производителей и поставщиков дронов-камикадзе из Ирана в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой.

"OFAC Минфина США ввело санкции против: производителей дронов в Иране - "Shahed Aviation Industries Research Center; компаний, пересылавших дроны в РФ, "Success Aviation Services FZC" и "i Jet Global DMCC", - отметила дипломат.

По словам Маркаровой, под американские ограничения попали также преступники из ЧВК "Вагнер", причастные к покупке и применению дронов против Украины.

"Санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до закупки и использования иранских дронов. Они распространяются на все международные компании, причастные к передаче дронов России", - подчеркнула посол.

Кроме того, дипломат указала, что еще дополнительно и очень важно, что Минфин и Минторг США издали разъяснения - предупреждение для компаний не заниматься такого типа противоправной деятельностью.

Напомним, США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины