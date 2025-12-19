США ввели санкції проти тіньового флоту Ірану: під обмеження потрапили 29 суден

Санкції проти суден і керуючих компаній

Уряд Сполучених Штатів у четвер, 18 грудня, оголосив про введення санкцій щодо майже трьох десятків суден, а також керуючих компаній, задіяних у так званому тіньовому флоті Ірану.

Обмежувальні заходи спрямовані на припинення отримання незаконних доходів від експорту нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних заборон.

Обхід ембарго і багатомільйонні поставки

"Сьогодні OFAC посилює тиск на іранський тіньовий флот, що експортує іранську нафту і нафтопродукти за допомогою оманливих схем судноплавства. OFAC запровадив санкції проти 29 суден тіньового флоту, а також відповідних фірм, що ними керують", - наголошується в повідомленні.

У документі уточнюється, що зазначені судна використовувалися для транспортування іранських нафтопродуктів в обхід ембарго.

Загальна вартість таких поставок, за оцінками американської сторони, склала сотні мільйонів доларів.

Окремі обмеження та позиція Мінфіну США

Додатково санкції введено проти єгипетського бізнесмена Хатема Ельсаїда Фаріда Ібрагіма Сакра.

Повідомляється, що підконтрольні йому компанії управляли сімома суднами із загального переліку тіньового флоту.

"Міністерство фінансів США продовжить позбавляти іранський режим доходів від нафти, які він використовує для фінансування своїх військових програм і програм озброєння", - заявив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Джон Герлі.