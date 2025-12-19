США ввели санкции против теневого флота Ирана: под ограничения попали 29 судов

США расширили санкционное давление на схемы нелегального экспорта иранской нефти, введя ограничения против судов и компаний, которые, по данным американской стороны, участвовали в обходе действующего эмбарго и обеспечивали многомиллионные доходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Правительство Соединенных Штатов в четверг, 18 декабря, объявило о введении санкций в отношении почти трех десятков судов, а также управляющих компаний, задействованных в так называемом теневом флоте Ирана.
Ограничительные меры направлены на пресечение получения незаконных доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов в обход международных запретов.
"Сегодня OFAC усиливает давление на иранский теневой флот, экспортирующий иранскую нефть и нефтепродукты с помощью обманчивых схем судоходства. OFAC ввел санкции против 29 судов теневого флота, а также соответствующих управляющих ими фирм", — отмечается в сообщении.
В документе уточняется, что указанные суда использовались для транспортировки иранских нефтепродуктов в обход эмбарго.
Общая стоимость таких поставок, по оценкам американской стороны, составила сотни миллионов долларов.
Дополнительно санкции введены против египетского бизнесмена Хатема Эльсаида Фарида Ибрагима Сакра.
Сообщается, что подконтрольные ему компании управляли семью судами из общего перечня теневого флота.
"Министерство финансов США продолжит избавлять иранский режим доходов от нефти, которые он использует для финансирования своих военных программ и программ вооружения", — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Герли.
Напоминаем, что Россия активизировала попытки привлечения наемников в Иране, используя финансовые стимулы для пополнения своих сил: в нескольких иранских городах зафиксировано массовое распространение листовок с предложением вступить в армию РФ за денежное вознаграждение, которое, по данным ЦПД при СНБО, предусматривает единовременную выплату в размере 20 тыс. долларов и около 2 тыс. долларов ежемесячно.
Отметим, что США сформировали и ввели в действие первое боевое подразделение беспилотников LUCAS, созданных с учетом опыта применения иранских Shahed-136, задействовав его для сдерживания региональных угроз: новая группа под названием Task Force Scorpion Strike действует под координацией Центрального командования сил специальных операций США.