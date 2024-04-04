США ввели санкції проти танкерів, які заробляли гроші для військових Ірану

Сполучені Штати Америки сьогодні, 4 квітня, ввели санкції проти компанії і танкерів, які допомагають військовим Ірану заробляти гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вживає додаткових заходів, щоб Іран отримував менше доходів.

Під обмеження потрапила компанія Oceanlink Maritime DMCC за сприяння постачанню іранських товарів від імені Генерального штабу збройних сил Ірану і Міністерство оборони і тилу збройних сил Ірану.

Також США ідентифікували 13 суден, що перебувають під управлінням Oceanlink Maritime DMCC, і ввели проти них санкції. У Мінфіні зазначили, що судна взаємодіяли з іншими танкерами, які вже перебувають під обмеженнями.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що США зосереджені на тому, щоб підірвати здатність Ірану фінансувати своїх терористичних довірених осіб і партнерські групи, а також підтримувати агресивну війну Росії проти України.