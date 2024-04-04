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США ввели санкции против танкеров, которые зарабатывали деньги для военных Ирана

Четверг 04 апреля 2024 22:43
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США ввели санкции против танкеров, которые зарабатывали деньги для военных Ирана Архивное фото: США ввели санкции против танкеров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 4 апреля, ввели санкции против компании и танкеров, которые помогают военным Ирана зарабатывать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов принимает дополнительные меры, чтобы Иран получал меньше доходов.

Под ограничения попала компания Oceanlink Maritime DMCC за содействие поставке иранских товаров от имени Генерального штаба вооруженных сил Ирана и Министерство обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

Также США идентифицировали 13 судов, находящихся под управлением Oceanlink Maritime DMCC, и ввели против них санкции. В Минфине отметили, что суда взаимодействовали с другими танкерами, которые уже находятся под ограничениями.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США сосредоточены на том, чтобы подорвать способность Ирана финансировать своих террористических доверенных лиц и партнерские группы, а также поддерживать агрессивную войну России против Украины.

Санкции против Ирана

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану в производстве дронов-камикадзе.

Также лидеры Европейского союза готовы принять новые и значительные меры против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран передает России баллистические ракеты для использования против Украины.

А в марте Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против сети, помогавшей финансировать производство ракет в Иране.

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