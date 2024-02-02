США ввели санкції проти мережі з виробництва іранських "Шахедів"

Сполучені Штати Америки сьогодні, 2 лютого, запровадили нові санкції проти мережі компаній, які допомагали Ірану у виробництві дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на ключову мережу закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема на дрони серії "Шахед".

Компанії, що базуються в Ірані та Гонконзі, проти яких ввели санкції, діяли як таємні закупівельні організації.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що тривале поширення Іраном своїх передових звичайних озброєнь, включно з дронамі і ракетами, націленими на солдатів США, залишається серйозною загрозою стабільності регіону.

"Ми без вагань задіємо весь наш набір інструментів, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєння, а також притягнути до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним проксі-групам", - додав він.

Хто саме потрапив під санкції

У Мінфіні уточнили, що обмеження були введені проти:

Компанії FYIT із Гонконгу;

Компанії Duling Technology з Гонконгу;

Компанії Advantage Trading з Гонконгу;

Компанії NSMI з Ірану;

Компанії COPC із Гонконгу.

Іран допомагає РФ з озброєнням

Іран з перших місяців повномасштабного вторгнення підтримав російське вторгнення в Україну. Крім того, країна надала Росії військову допомогу. Зокрема, Тегеран надав Москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Нещодавно видання Sky News повідомило, що Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат тоді повідомляв, що нове озброєння, яке отримає Росія, може стати викликом для України. Але поки немає інформацію про передачу Іраном нових дронів та ракет російській армії.