США ввели санкції проти Росії за фінансову співпрацю з КНДР

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між Росією та КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.
Як зазначили у відомстві, незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку спрямовані нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР - Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією "Квансон"
Саме через ці установи КНДР отримує іноземну валюту для фінансування державних програм зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет.
Як з'ясували у США, для транзакцій з цими банками Центробанк РФ використовував "МРБ Банк", що в окупованій Росією Південній Осетії.
Він був підставною юрособою для російського "ЦСМРБанку". Його віцепрезидент Дмитрій Нікулін організував відкриття кореспондентських рахунків для північнокорейських банків у "МРБ Банку" та "координував з представниками КНДР доставку мільйонів доларів і рублів банкнотами" на відповідні рахунку.
МРБ Банк використовував частину північнокорейських рахунків для оплати експорту палива з Росії до КНДР.
До фінансових схем також причетна "Російська фінансова корпорація". Спільно із Зовнішньоторговельним банком КНДР вони заснували підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти.
Окрім того, у цій схемі брав участь і російський "Таймер Банк", який переказав московській компанії Stroytreyd LLC мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.
Нагадаємо, 23 серпня США розширили санкції проти Росії. Вони торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.
Того ж місяця Міністерство фінансів та Державний департамент США запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Обмеження стосуються російської металопродукції.
Також США попередили країни, які торгують Росією, про ризик вторинних санкцій, якщо ті дозволять банкам РФ відкривати місцеві філії для фінансування постачання товарів для російського ВПК.
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