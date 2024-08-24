США готові запровадити санкції проти країн, які дозволяють банкам РФ відкривати філії, - FT

США попередили країни, які торгують Росією, про ризик вторинних санкцій, якщо ті дозволять банкам РФ відкривати місцеві філії для фінансування постачання товарів для російського ВПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Цей крок спрямований на те, щоб закрити обхідні шляхи, які Росія використала для обходу санкцій, зокрема знаходячи шляхи прихованих способів оплати товарів подвійного призначення, необхідних для зброї.

У коментарі FT заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявилв, що Вашингтон тепер готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у своїх юрисдикціях, щоби обійти санкції Заходу. Це буде навіть у тому випадку, якщо сам банк не перебуває під санкціями.

"Ми переслідуватимемо філію, яку вони створюють, а також інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними. Це не лише попередження про небажаність ведення бізнесу з дочірніми компаніями або філіями вже санкціонованих організацій", - сказав Адейемо.

FT нагадала, що в грудні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена видала указ, згідно з яким іноземні фінансові установи були попереджені, що вони наражаються на ризик застосування вторинних санкцій. Причиною цього може бути здійснення або сприяння транзакціям, пов'язаних з російським ВПК.