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США ввели санкции против России за финансовое сотрудничество с КНДР

Фото: США ввели санкции против России за финансовое сотрудничество с КНДР (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконным финансовым транзакциям между Россией и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Как отметили в ведомстве, незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР - Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией "Квансон"

Именно через эти учреждения КНДР получает иностранную валюту для финансирования государственных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.

Как выяснили в США, для транзакций с этими банками Центробанк РФ использовал "МРБ Банк" в оккупированной Россией Южной Осетии.

Он был подставным юрлицом для российского "ЦСМРБанка". Его вице-президент Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для северокорейских банков в "МРБ Банке" и "координировал с представителями КНДР доставку миллионов долларов и рублей банкнотами" на соответствующие счета.

МРБ Банк использовал часть северокорейских счетов для оплаты экспорта топлива из России в КНДР.

К финансовым схемам также причастна "Российская финансовая корпорация". Совместно с Внешнеторговым банком КНДР они учредили подставную компанию в Москве, по которой Пхеньян получал средства.

Кроме того, в этой схеме принимал участие и российский "Таймер Банк", переведший московской компании Stroytreyd LLC миллионы долларов для Внешнеторгового банка.

 

 

Санкции США против России

Напомним, 23 августа США расширили санкции против России. Они затронули оборонительный и металлургический комплексы, а также поставки товаров двойного назначения.

В том же месяце Министерство финансов и Государственный департамент США ввели новый пакет санкций, направленный почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе. Ограничения касаются российской металлопродукции.

Также США предупредили страны, торгующие Россией, о риске вторичных санкций, если они позволят банкам РФ открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для российского ВПК.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКНДР