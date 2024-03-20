США ввели санкції проти росіян, які в Латинській Америці поширювали фейки про Україну
Сполучені Штати Америки запровадили обмеження проти росіян, які займалися поширенням антиукраїнської пропаганди в країнах Латинської Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти двох фізичних і двох юридичних осіб за послуги, які вони надавали уряду Російської Федерації.
Вони намагалися себе за справжні ЗМІ та займалися кампанією з поширення зловмисного впливу за кордоном.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що США прагнуть викрити великі кампанії, що проводяться Росією за вказівкою уряду, які спрямовані на те, щоб ввести виборців в оману та підірвати довіру до демократичних інститутів у Сполучених Штатах та в усьому світі.
Чим займалась РФ
РФ використовує цілу низку інструментів, включно з кампаніями шкідливого впливу і незаконною кібердіяльністю, щоб підірвати інтереси Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів, зокрема в Латинській Америці, на Близькому Сході та в Європі.
У цих зусиллях Росія регулярно використовує свої розвідувальні служби, довірених осіб та інструменти впливу.
"Російські агенти впливу дедалі частіше адаптують свої методи, щоб приховати свою участь, створюючи велику екосистему російських проксі-сайтів, персон і організацій, які створюють хибну видимість незалежних джерел новин", - пише Мінфін.
РФ поширювала пропаганду і намагалася втрутитися в американські вибори, підірвати демократію в Молдові, дестабілізувати обстановку в Україні.
Хто потрапив під обмеження
Під санкції США потрапили політтехнолог і засновник "Агентства соціального проектування" і "Структури" Ілля Гамбашидзе, а також генеральний директор компанії "Структура" Микола Тупікін.
У США вважають, що Гамбашидзе і Тупікін, починаючи з осені 2022 року, розгорнули мережу з понад 60 сайтів, за допомогою яких у країнах Латинської Америки поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні та відомості, що дискредитують політику США і НАТО на континенті.
Санкції проти РФ
США, Євросоюз, Британія та інші країни постійно вводять нові обмеження проти РФ за її агресію проти України та іншу шкідливу діяльність. Нещодавно Європейський союз продовжив дію санкцій, які були введені проти РФ за війну в Україні.
Також ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
А Сполучені Штати Америки домовилися з Туреччиною про нову систему дотримання і введення нових санкцій проти Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.